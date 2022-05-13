Российские средства ПВО в течение ночи сбили 13 украинских беспилотников, включая «Байрактар-ТБ2» над Харьковской областью, а также три снаряда РСЗО «Смерч» - заявил Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 43 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», - сказал Конашенков.

Российская авиация поразила 43 района сосредоточения украинских войск и техники. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чкаловское, Дементьевка, Клинск, Глубокое, Балаклея, Гоптовка Харьковской области, Старомихайловка, Спартак, Еленовка «Донецкой Народной Республики», Петровенки и Северодонецк «Луганской Народной Республики», в том числе один «Байрактар-ТБ2» над населенным пунктом Маньковка Харьковской области», - сообщил он.

Также, в районе населенных пунктов Изюм, Семеновка и Снежковка Харьковской области перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».