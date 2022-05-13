Завтра в Азербайджане ожидается до 31 градуса тепла
В Баку и на Апшеронском полуострове 15 мая ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный юго-западный ветер в течение дня сменится северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем – 20-25° тепла. В Баку ночью 13-15°, днем – 23-25° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.
В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако к вечеру местами ожидаются грозы и временами интенсивные дожди. Ночью и утром – туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем – 26-31° тепла, в горах ночью 0-5°, днем – 12-17° тепла.