Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 12:39

Российская империя всегда вела войны, чтобы либо нарастить, либо защитить, либо удержать под своим контролем гигантскую, от Балтики до Камчатки, территорию. Будучи законной хозяйкой большей части Европы и Азии, эта огромная, наполовину незаселенная страна была самой судьбой обречена жить заветами Петра Великого, предупреждавшего своих соотечественников: «Паче всего не забывай дела ратного, дабы не уготовить себе судьбы Империи Византийской». Так и жила эта великая страна с глубоко заложенным генетическим комплексом евроазиатских противоречий в перманентных вооруженных разборках то с коварным Востоком, то с индустриальным Западом, то с собственными непокорными провинциями, а то и со всеми сразу.

Восемьдесят лет назад факт существования «евроазиатской большевистской аномалии», как называл советскую Россию Гитлер, привел к самой кровопролитной за всю историю человечества Второй мировой войне. Ситуация, сложившаяся после февральского вторжения России в Украину, может привести к началу Третьей мировой войны. Которая, судя по характеру угроз между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем, вполне может оказаться для человечества последней… Характерно, что и тогда, в сороковых годах прошлого века, и сейчас, в условиях украинского кризиса, Азербайджан играл и продолжает роль стабилизатора.

В годы той войны, свыше 70 процентов от общего объема добываемой в СССР нефти, 80 процентов бензина и более 90 процентов моторных масел давал именно Азербайджан. То, что азербайджанские нефтяники, обеспечив бесперебойную поставку топлива на фронт, сыграли исключительную роль в так называемой «войне моторов», приведшей к победе над фашизмом, неоднократно подчеркивали почти все маршалы Советского Союза. «В каждом боевом ударе бесстрашных соколов, в каждом рейде советских танкистов, в каждой победе над немецко-фашистскими силами немалая доля успеха принадлежит бакинским нефтяникам», – писал Константин Рокоссовский. В 1941–1945 годы в Азербайджане было произведено 75 миллионов тонн нефти, 23,5 миллиона тонн бензина и сотни тысяч тонн смазочных масел различного назначения.

Помимо нефтепродуктов Азербайджан произвел в годы войны 500 тысяч тонн хлопка и сотни тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. В четыре раза было увеличено производство шелка, являвшегося в те годы стратегическим сырьем, расширены посевные площади технических культур, имеющих военное значение. Несмотря на все сложности и лишения, работникам сельского хозяйства, состоявшим в основном из женщин и подростков, удалось достойно заменить своих мужей и отцов, обеспечив армию и население продовольствием, а промышленность – сырьем. Прославили себя азербайджанцы и на полях сражений. Особую роль в разгроме немецко-фашистских полчищ сыграли азербайджанские национальные дивизии: 77-я, 223-я, 396-я, 402-я, 416-я (Таганрогская). 77-я дивизия проявила себя при освобождении Польши и Чехословакии, 223-я дивизия – при освобождении Югославии, а 416-я Таганрогская азербайджанская национальная дивизия прошла славный боевой путь от Кавказа до Берлина, сыграв важную роль в его падении. 8 декабря 1941 года, в один из самых тяжелых дней битвы за Москву, двадцать бойцов во главе со старшим сержантом Исрафилом Мамедовым в течение десяти часов отбивали атаки более чем 400 гитлеровцев у деревни Пустыньки под Новгородом. В этом неравном бою Исрафил Мамедов лично уничтожил трех офицеров и более 70 солдат врага. За свой подвиг он стал первым азербайджанцем, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Летчик Гусейнбала Алиев, защищая ленинградское небо, сбил шесть вражеских истребителей, в своем последнем бою получил 17 ранений, но, уже умирая, сумел посадить свой самолет. За проявленные отвагу и самоотверженность Алиев был посмертно награжден орденом Ленина. Под военные госпитали были отведены дворцы культуры, институты, школы и оздоровительные учреждения республики. Большая группа азербайджанских врачей под руководством известного хирурга, академика Мустафы Топчибашева, используя передовые методы лечения, в том числе, собственной разработки, вернула в строй более 440 тысяч советских солдат и офицеров. Для воинских частей были подготовлены 15 тысяч медсестер и сандружинниц. Спустя 80 лет, через четыре поколения исторический опыт азербайджанской нации сыграл решающую роль на полях сражений второй Карабахской освободительной войны. А что сегодня? Сегодня Азербайджан равно дистанцирован от чужой для него, по сути, войны в Украине, стараясь оставить для себя открытыми окна возможностей, чтобы сохранить дружеские отношения и с Киевом, и с Москвы, когда, наконец, схлынут мутные волны взаимной ненависти, и обе воюющие стороны сядут за стол переговоров.