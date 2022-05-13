Стабилизатор-Азербайджан: далеко до Киева и до Москвы новая геополитика

Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва

Российская империя всегда вела войны, чтобы либо нарастить, либо защитить, либо удержать под своим контролем гигантскую, от Балтики до Камчатки, территорию. Будучи законной хозяйкой большей части Европы и Азии, эта огромная, наполовину незаселенная страна была самой судьбой обречена жить заветами Петра Великого, предупреждавшего своих соотечественников:

«Паче всего не забывай дела ратного, дабы не уготовить себе судьбы Империи Византийской».

Так и жила эта великая страна с глубоко заложенным генетическим комплексом евроазиатских противоречий в перманентных вооруженных разборках то с коварным Востоком, то с индустриальным Западом, то с собственными непокорными провинциями, а то и со всеми сразу.

Русская армия по зову Петра Великого

Восемьдесят лет назад факт существования «евроазиатской большевистской аномалии», как называл советскую Россию Гитлер, привел к самой кровопролитной за всю историю человечества Второй мировой войне.

Ситуация, сложившаяся после февральского вторжения России в Украину, может привести к началу Третьей мировой войны. Которая, судя по характеру угроз между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем, вполне может оказаться для человечества последней…

Характерно, что и тогда, в сороковых годах прошлого века, и сейчас, в условиях украинского кризиса, Азербайджан играл и продолжает роль стабилизатора.

Война в Украине может привести к началу Третьей мировой войны

В годы той войны, свыше 70 процентов от общего объема добываемой в СССР нефти, 80 процентов бензина и более 90 процентов моторных масел давал именно Азербайджан.

То, что азербайджанские нефтяники, обеспечив бесперебойную поставку топлива на фронт, сыграли исключительную роль в так называемой «войне моторов», приведшей к победе над фашизмом, неоднократно подчеркивали почти все маршалы Советского Союза.

«В каждом боевом ударе бесстрашных соколов, в каждом рейде советских танкистов, в каждой победе над немецко-фашистскими силами немалая доля успеха принадлежит бакинским нефтяникам», – писал Константин Рокоссовский.

В 1941–1945 годы в Азербайджане было произведено 75 миллионов тонн нефти, 23,5 миллиона тонн бензина и сотни тысяч тонн смазочных масел различного назначения.

Имена бакинских нефтяников вписаны золотыми буквами в историю победы над фашизмом

Помимо нефтепродуктов Азербайджан произвел в годы войны 500 тысяч тонн хлопка и сотни тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. В четыре раза было увеличено производство шелка, являвшегося в те годы стратегическим сырьем, расширены посевные площади технических культур, имеющих военное значение.

Несмотря на все сложности и лишения, работникам сельского хозяйства, состоявшим в основном из женщин и подростков, удалось достойно заменить своих мужей и отцов, обеспечив армию и население продовольствием, а промышленность – сырьем.

Прославили себя азербайджанцы и на полях сражений.

Особую роль в разгроме немецко-фашистских полчищ сыграли азербайджанские национальные дивизии: 77-я, 223-я, 396-я, 402-я, 416-я (Таганрогская). 77-я дивизия проявила себя при освобождении Польши и Чехословакии, 223-я дивизия – при освобождении Югославии, а 416-я Таганрогская азербайджанская национальная дивизия прошла славный боевой путь от Кавказа до Берлина, сыграв важную роль в его падении.

8 декабря 1941 года, в один из самых тяжелых дней битвы за Москву, двадцать бойцов во главе со старшим сержантом Исрафилом Мамедовым в течение десяти часов отбивали атаки более чем 400 гитлеровцев у деревни Пустыньки под Новгородом. В этом неравном бою Исрафил Мамедов лично уничтожил трех офицеров и более 70 солдат врага. За свой подвиг он стал первым азербайджанцем, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Россия не забудет героя Исрафила Мамедова

Летчик Гусейнбала Алиев, защищая ленинградское небо, сбил шесть вражеских истребителей, в своем последнем бою получил 17 ранений, но, уже умирая, сумел посадить свой самолет. За проявленные отвагу и самоотверженность Алиев был посмертно награжден орденом Ленина.

Под военные госпитали были отведены дворцы культуры, институты, школы и оздоровительные учреждения республики. Большая группа азербайджанских врачей под руководством известного хирурга, академика Мустафы Топчибашева, используя передовые методы лечения, в том числе, собственной разработки, вернула в строй более 440 тысяч советских солдат и офицеров. Для воинских частей были подготовлены 15 тысяч медсестер и сандружинниц.

Спустя 80 лет, через четыре поколения исторический опыт азербайджанской нации сыграл решающую роль на полях сражений второй Карабахской освободительной войны.

А что сегодня? 

Сегодня Азербайджан равно дистанцирован от чужой для него, по сути, войны в Украине, стараясь оставить для себя открытыми окна возможностей, чтобы сохранить дружеские отношения и с Киевом, и с Москвы, когда, наконец, схлынут мутные волны взаимной ненависти, и обе воюющие стороны сядут за стол переговоров.

Азербайджан поставляет гуманитарную помощь Украине

Сегодня же Азербайджан поставляет Украине гуманитарная помощь, Баку принимает с её территории эвакуирующихся беженцев разных национальностей.

С Россией также сохраняются ровные и даже доверительные отношения, учитывая багаж совместных проектов, а также взаимную ответственность, которая лежит на Баку и Москве в вопросе поддержания стабильности и мира на Южном Кавказе.

Словом, Ильхам Алиев, следуя стратегии своего великого отца, придерживает азербайджанский корабль в надежной гавани продуманного до мелочей нейтралитета.

Впрочем, вспоминая историческую фразу матери Терезы: «Я никогда не присоединюсь к движению против войны, позовите меня, когда появится движение за мир», вполне можно допустить, что Ильхам Алиев просто ждет, когда поистине глобальные страсти по Украине, наконец-то, улягутся…