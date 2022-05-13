В Украине погибли уже свыше 27 тысяч российских солдат Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла уже 27 200 своих военных. При этом было уничтожено 2 934 боевых бронированных машин ВС РФ. Об этом сообщается на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери российской армии с 24 февраля по 14 мая ориентировочно составляют:
- личного состава – около 27 200 человек,
- танков – 1 218,
- боевых бронированных машин – 2 934,
- артиллерийских систем – 551,
- РСЗО – 195,
- средства ПВО – 88,
- самолетов – 200,
- вертолетов – 163,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 411,
- крылатые ракеты – 95,
- корабли/катера – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 059,
- специальная техника – 42.
Как отмечают в Генштабе, наибольшие потери российской армии за прошедшие сутки наблюдались на славянском и бахмутском направлении. Сейчас данные уточняются.