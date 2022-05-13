В Украине погибли уже свыше 27 тысяч российских солдат Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла уже 27 200 своих военных. При этом было уничтожено 2 934 боевых бронированных машин ВС РФ. Об этом сообщается на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля по 14 мая ориентировочно составляют:

- личного состава – около 27 200 человек,

- танков – 1 218,

- боевых бронированных машин – 2 934,

- артиллерийских систем – 551,

- РСЗО – 195,

- средства ПВО – 88,

- самолетов – 200,

- вертолетов – 163,

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 411,

- крылатые ракеты – 95,

- корабли/катера – 13,

- автомобильной техники и автоцистерн – 2 059,

- специальная техника – 42.

Как отмечают в Генштабе, наибольшие потери российской армии за прошедшие сутки наблюдались на славянском и бахмутском направлении. Сейчас данные уточняются.