Государственная противопожарная служба МЧС провела пожарно-тактические учения на станции «8 ноября» Бакинского метрополитена. Об этом сообщили в МЧС.

Основной целью учений было дальнейшее повышение боевой готовности пожарных подразделений, в том числе практических навыков, связанных с тушением пожаров в метрополитене, а также повышение знаний и навыков профильного персонала метрополитена по правилам поведения при пожаре.

Во время учения об условном возгорании сначала сообщили через громкоговоритель, затем сразу сотрудники метро начали «тушить пожар» с помощью первичных огнетушителей и «позвонили» на горячую линию «112» МЧС.