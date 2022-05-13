МЧС провело пожарно-тактические учения на станции метро «8 ноября» фото; видео
Государственная противопожарная служба МЧС провела пожарно-тактические учения на станции «8 ноября» Бакинского метрополитена. Об этом сообщили в МЧС.
Основной целью учений было дальнейшее повышение боевой готовности пожарных подразделений, в том числе практических навыков, связанных с тушением пожаров в метрополитене, а также повышение знаний и навыков профильного персонала метрополитена по правилам поведения при пожаре.
Во время учения об условном возгорании сначала сообщили через громкоговоритель, затем сразу сотрудники метро начали «тушить пожар» с помощью первичных огнетушителей и «позвонили» на горячую линию «112» МЧС.
Затем на место пожара прибыли отряды Насиминского, Бинагадинского, Ясамальского районов пожарной охраны Бакинского гарнизона ГПС МЧС и Отряд специальной пожарной охраны №1, которые «эвакуировали людей» из «задымленной» зоны. Пожарные успешно провели операцию по «тушению» в короткие сроки.
По итогам были обсуждены результаты тренинга.