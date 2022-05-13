Партия «Русский союз Латвии» назвала действия властей «аморальными», обвинила их в «тотальном моральном разложении» и анонсировала акцию протеста, которая была проведена с использованием российской символики и под звуки советских песен. Что, в свою очередь, вызвало возмущение уже латышской части общества, а также правительства страны.

Уже несколько дней в столице Латвии не утихает скандал вокруг «Памятника освободителям Риги». Все началось 9 мая с шествия рижан, в основном, обладателей российских паспортов, возлагавших к подножию монумента огромное количество цветов, которые на следующий день местные власти убрали бульдозерами.

Армандс Рукс, глава Государственной полиции Латвии, издал 11 мая указ, запрещающий публичный доступ к мемориальному комплексу «Освободителей Риги». В распространенном документе говорится, что территория парка является учреждением государственного управления, на территории которого власти обязаны пресекать любые угрозы общественной безопасности и порядку.

Спустя сутки Сейм (парламент) Латвии внес поправки в текст «Соглашения между Латвией и Россией от 30 апреля 1994 года», предполагавшее, в частности, обязанность властей отвечать за сохранность мемориалов на территории Латвии.

Теперь же, на основании принятой Сеймом поправки, власть получила законные основания для разрушения советского памятника.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже назвала «вурдалаками» депутатов Сейма, проголосовавших за эту поправку.

«Надоело уже все это, если честно, - полушутя поделился с haqqin.az один из рижан. – Пусть уже, наконец, вывезут этот памятник в Россию и возлагают туда сколько угодно цветов!..»

Кстати, заместитель руководителя Комитета по международным делам Совета Федераций РФ Владимир Джабаров отнесся к этой идее вполне серьезно, заявив, что Россия готова забрать памятник, если власти Латвии разрешат его демонтировать и вывезти.

Жаркие споры вокруг монумента в Риге возникают далеко не в первый раз, но в этом году, на фоне агрессии России в Украине, страсти накалились, как никогда.