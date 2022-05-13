Правительство планирует предложить специальные скидочные купоны в ближайшие пару месяцев для ограниченного количества хлеба по субсидированным ценам. Остальное будет предлагаться по рыночным расценкам. Другие продукты питания будут добавлены в программу субсидий позже.

Протесты были вызваны сокращением государственных субсидий на импортную пшеницу, что привело к росту цен на различные основные продукты питания на основе муки до 300%. Официальный уровень инфляции в Иране составляет около 40%, а по некоторым оценкам, более 50%. Почти половина 82-миллионного населения Ирана сейчас находится за чертой бедности.

По данным IRNA, в ряде городов прошли разрозненные протесты, в ходе которых толпы скандировали лозунги против повышения цен, а некоторые магазины были подожжены. В общей сложности были арестованы 22 человека.

«Несмотря на попытки провокаторов подстрекать протестующих, митинги закончились вмешательством сил безопасности», - пишет IRNA, добавив, что спокойствие было восстановлено.

Самая крупная акция протеста прошла в Дезфуле в богатой нефтью юго-западной провинции Хузестан, где, по данным IRNA, силы безопасности разогнали около 300 человек. 15 человек были арестованы за «попытку создать хаос» в городе.

Около 200 человек провели демонстрацию в Шахр-э-Корде в провинции Чахармахал и Бахтиари на западе Ирана. «Митинг закончился по просьбе сотрудников правоохранительных органов, чтобы не дать бандитам использовать ситуацию», - сообщает IRNA.

Британское агентство Reuters пишет, что при первых признаках недовольства ростом цен иранские СМИ на прошлой неделе сообщили о нарушении работы интернет-сервисов — очевидной попытке прекратить использование социальных сетей для организации митингов и распространения видеороликов. В то время как пятничный отчет IRNA был первым признанием протестов официальными СМИ Ирана, видео, загруженные пользователями социальных сетей на этой неделе, показали протесты в Дезфуле и других городах, скандирующих лозунги против повышения цен и против лидеров страны.

Цены на пшеницу резко выросли во всем мире с начала конфликта в Украине, что привело к расходам на субсидии в Иране.