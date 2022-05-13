В Москву пришла беда, откуда не ждали
Отчет сингапурского института ISEAS-Yusof Ishak утверждает, что украинский конфликт нанес существенный ущерб репутации российской оборонной технике в Юго-Восточной Азии.
Выводы авторов доклада крайне неутешительны для российских экспортеров вооружений: «Конфликт на Украине затруднит восстановление продаж ее оборонной промышленности и приведет к дальнейшему снижению экспорта российских вооружений в Юго-Восточную Азию». Пришла беда откуда не ждали, как говорится.
В период с 2000 по 2021 год объем российского экспорта вооружений в регион составил 10,87 миллиарда долларов. Вьетнам, Мьянма, Малайзия и Индонезия – все они стремились закупать российскую военную технику. Потому как «дешево, но надежно». В результате в Юго-Восточной Азии Россия вышла на первое место по экспорту вооружений.
Но сначала 44-дневная Освободительная война в Азербайджане нанесла удар репутации российских вооружений. «Может, оно и дешево – но с надежностью как-то не очень», - заговорили военные эксперты, а интерес к российскому оружию на азиатских рынках начал снижаться.
Российским торговцам все-таки удалось купировать эту ситуацию, щедро раздав деньги на рекламу, проплатив лоббистов и запустив слухи о том, что это армяне просто сложными российскими образцами воевать не умеют. Но зерно сомнений все же начало прорастать – и после провала российского вторжения в Украину дало щедрые всходы.
«Низкая эффективность российских вооруженных сил на поле боя и ее высокая уязвимость от воздействия не самых передовых западных образцов нанесла значительный репутационный ущерб военной технике российского производства», - так звучит диагноз, вынесенный военными экспертами Юго-Восточной Азии. Что означает – после завершения действующих контрактов по поставкам российских вооружений, новые заключаться не будут.
Эксперты отмечают еще две причины такой ситуации. Во-первых, экономические санкции, введенные США и их союзниками, затруднят российским оборонным компаниям проведение финансовых операций, в том числе получение платежей от иностранных заказчиков.
И во-вторых, что куда важнее, экспортный контроль, введенный в отношении России, ограничит доступ ее оборонно-промышленного сектора к передовым технологиям, критически важным для производства современной военной техники, которые сама Москва не производит и теперь не сможет приобрести у других стран.
Все дело в том, что российское высокотехнологичное оружие не является российским в полном смысле этого слова – его главные составляющие в виде микроэлектроники и компьютеров производятся в США и союзных им странах. Так, баллистические ракеты «Булава» используют микросхемы латвийского ПО «Альфа», а на борту российских подводных лодок установлены американские чипы от компаний «Atmel» и «Altera».
А вот начинка БПЛА «Форпост», как обычно, «не имеющего аналогов в мире»:
– одноцилиндровый двигатель 3W-55i немецкой компании «3W-Modellmotoren Weinhold GmbH»;
– программируемая пользователем вентильная матрица Spartan XC3550 американской компании «Xilinx»;
– элементы топливной системы от ирландской компании «Tillotson»;
– GPS-антенна американской компании «Antcom»;
– навигационные модули швейцарского производителя «MicroEM»;
– динамический измерительный блок (DMU02 или DMU10 – в зависимости от года выпуска БПЛА), произведенный британской компанией «Silicon Sensing Systems»;
– радиочастотный модуль 9XTend 900 МГц, произведенный американской компанией «Digi International»;
– сетевой контроллер iEthernet W5300, произведенный корейской компанией «WIZnet»;
– GNSS-приемник NV08C-CSM американской компании «NVS Technologies AG».
Как видим, российского здесь – практически только корпус и второстепенные элементы. Аналогичная, если не хуже, картина и в военной продукции авиационной промышленности России, хваленых и перехваленных истребителях и штурмовиках. И государствам Юго-Восточной Азии нет смысла покупать российское вооружение, которое без новейших технологий, которые Россия в них применить не может, превращается в груду летающего и ползающего металлолома. Который, к тому же, превращается в хлам после применения не самых дорогих западных систем противовоздушной и противотанковой обороны.
Рынок вооружений в Азии для нее стремительно схлапывается. Еще одна серьезная неприятность, обнаружившаяся после авантюрного вторжения в Украину. Сколько-то их еще для Кремля будет…