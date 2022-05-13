В Москву пришла беда, откуда не ждали

Юлия Медведева, Москва, специально для haqqin.az 13:09

Отчет сингапурского института ISEAS-Yusof Ishak утверждает, что украинский конфликт нанес существенный ущерб репутации российской оборонной технике в Юго-Восточной Азии. Выводы авторов доклада крайне неутешительны для российских экспортеров вооружений: «Конфликт на Украине затруднит восстановление продаж ее оборонной промышленности и приведет к дальнейшему снижению экспорта российских вооружений в Юго-Восточную Азию». Пришла беда откуда не ждали, как говорится.

В период с 2000 по 2021 год объем российского экспорта вооружений в регион составил 10,87 миллиарда долларов. Вьетнам, Мьянма, Малайзия и Индонезия – все они стремились закупать российскую военную технику. Потому как «дешево, но надежно». В результате в Юго-Восточной Азии Россия вышла на первое место по экспорту вооружений. Но сначала 44-дневная Освободительная война в Азербайджане нанесла удар репутации российских вооружений. «Может, оно и дешево – но с надежностью как-то не очень», - заговорили военные эксперты, а интерес к российскому оружию на азиатских рынках начал снижаться. Российским торговцам все-таки удалось купировать эту ситуацию, щедро раздав деньги на рекламу, проплатив лоббистов и запустив слухи о том, что это армяне просто сложными российскими образцами воевать не умеют. Но зерно сомнений все же начало прорастать – и после провала российского вторжения в Украину дало щедрые всходы.

«Низкая эффективность российских вооруженных сил на поле боя и ее высокая уязвимость от воздействия не самых передовых западных образцов нанесла значительный репутационный ущерб военной технике российского производства», - так звучит диагноз, вынесенный военными экспертами Юго-Восточной Азии. Что означает – после завершения действующих контрактов по поставкам российских вооружений, новые заключаться не будут. Эксперты отмечают еще две причины такой ситуации. Во-первых, экономические санкции, введенные США и их союзниками, затруднят российским оборонным компаниям проведение финансовых операций, в том числе получение платежей от иностранных заказчиков. И во-вторых, что куда важнее, экспортный контроль, введенный в отношении России, ограничит доступ ее оборонно-промышленного сектора к передовым технологиям, критически важным для производства современной военной техники, которые сама Москва не производит и теперь не сможет приобрести у других стран. Все дело в том, что российское высокотехнологичное оружие не является российским в полном смысле этого слова – его главные составляющие в виде микроэлектроники и компьютеров производятся в США и союзных им странах. Так, баллистические ракеты «Булава» используют микросхемы латвийского ПО «Альфа», а на борту российских подводных лодок установлены американские чипы от компаний «Atmel» и «Altera».