Швеция хочет переубедить Турцию в вопросе о членстве в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в ходе неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Берлине встретится вместе со своим финским коллегой, Пеккой Хаависто с министром иностранных дел Турции, чтобы убедить его изменить позицию его страны в отношении приема Швеции и Финляндии в состав альянса. Об этом она заявила в субботу в интервью Шведскому радио.

Недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нежелании видеть две скандинавские страны в составе НАТО станет одним из вопросов, которые будут обсуждаться на встрече глав внешнеполитических ведомств. «У нас будет возможность поговорить друг с другом о возможной шведской заявке о вступлении в НАТО, и я надеюсь, что мы получим положительный ответ от всех 30 членов альянса. Многие из 30 союзников уже официально заявили о своей очень активной поддержке Швеции и Финляндии», - сказала Линде.

При этом она отметила, что сознает наличие факторов неопределенности в ходе ратификационных процессов, в связи с чем Швеция сейчас не может быть уверена до конца в успешном вступлении в НАТО. «Ратификационные процессы всегда несут в себе фактор неопределенности, не в последнюю очередь из-за чьего-то желания использовать ратификацию для каких-то внутриполитических вопросов. Я это хорошо знаю по опыту предыдущей работы в качестве министра торговли. Однако наряду с этим налицо сильное желание многих стран, чтобы Швеция и Финляндия стали членами альянса», - подчеркнула глава шведского МИД.