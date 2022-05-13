В Стамбуле началось 4-е заседание министров ОТГ фото
14 мая в Стамбуле началось 4-е заседание ответственных за медиа и информацию министров и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств (ОТГ).
На мероприятии, организованном Управлением по связям администрации президента Турции, наша страна представлена делегацией во главе с помощником президента Азербайджанской Республики – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.
Заседание началось со встреч между делегациями, закрытых для СМИ.
Затем состоится официальная часть мероприятия.
Основная цель встречи, на которой собрались официальные лица государств-членов ОТГ – Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также стран-наблюдателей – Венгрии и Туркменистана, - укрепление сотрудничества тюркоязычных государств в области медиа и коммуникаций.
В рамках программы планируется проведение панельных заседаний на темы: «Растущая сила государственной дипломатии в тюркском мире: сектор сериалов и фильмов», «Цифровое будущее тюркского мира: Metaverse», «Возможности сотрудничества в секторе вещания в свете общего взгляда тюркского мира в будущее», «Борьба с дезинформацией в период, далекий от правды».
Помимо официальных делегаций, в мероприятии примут участие руководители медиа и коммуникационных структур тюркского мира, эксперты, деятели искусства, феномены социальных медиа, ученые и студенты факультетов коммуникации различных учебных заведений стран-участниц.
Мероприятие завершится художественной частью.