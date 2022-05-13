Заседание началось со встреч между делегациями, закрытых для СМИ.

На мероприятии, организованном Управлением по связям администрации президента Турции, наша страна представлена делегацией во главе с помощником президента Азербайджанской Республики – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

14 мая в Стамбуле началось 4-е заседание ответственных за медиа и информацию министров и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств (ОТГ).

Затем состоится официальная часть мероприятия.

Основная цель встречи, на которой собрались официальные лица государств-членов ОТГ – Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также стран-наблюдателей – Венгрии и Туркменистана, - укрепление сотрудничества тюркоязычных государств в области медиа и коммуникаций.

В рамках программы планируется проведение панельных заседаний на темы: «Растущая сила государственной дипломатии в тюркском мире: сектор сериалов и фильмов», «Цифровое будущее тюркского мира: Metaverse», «Возможности сотрудничества в секторе вещания в свете общего взгляда тюркского мира в будущее», «Борьба с дезинформацией в период, далекий от правды».

Помимо официальных делегаций, в мероприятии примут участие руководители медиа и коммуникационных структур тюркского мира, эксперты, деятели искусства, феномены социальных медиа, ученые и студенты факультетов коммуникации различных учебных заведений стран-участниц.

Мероприятие завершится художественной частью.