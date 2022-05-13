ОАЭ возглавил наследный принц

Наследный принц столичного эмирата Абу-Даби, который фактически правил страной в последние восемь лет, стал новым президентом ОАЭ после смерти его брата, правителя страны Халифы бен Зейда, сообщило в субботу эмиратское агентство WAM.

Решение об избрании принял Верховный федеральный совет. В субботу входящие в состав совета правители других шести эмиратов собрались во дворце Мухаммеда бен Зейда для соболезнований в связи со смертью главы государства.