Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган застал врасплох представителей стран-участниц НАТО своей позицией по вступлению Швеции и Финляндии. Накануне он выступил против их членства. Об этом сообщает норвежское издание VG.

По словам источников издания в НАТО, слова Эрдогана стали неожиданностью внутри оборонного альянса, поскольку тема вступления Швеции и Финляндии обсуждалась в течение нескольких месяцев. На этой неделе страны дали четко понять, что в ближайшие дни подадут заявки.

«Это было очень неожиданно», - отметил источник VG в штаб-квартире НАТО.