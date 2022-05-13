ЕС упростит процесс конфискации имущества россиян

Еврокомиссия (ЕК) намерена в будущем упростить процесс конфискации имущества, добытого незаконным путем, чтобы, в частности, эффективнее реализовывать санкции против граждан РФ, попавших под ограничения.

«Весьма конкретный пример того, насколько важны заморозка и конфискация имущества, мы усматриваем в связи с санкциями ЕС против россиян и белорусов, которые способствовали войне в Украине», - сказал зампредседателя ЕК Маргаритис Схинас в интервью Welt am Sonntag.

Разработанные ЕК поправки позволят конфисковывать преступные средства и управлять ими, не дожидаясь обвинительного приговора суда, отметил зампред ЕК.