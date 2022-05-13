Инара Рафикгызы, судебный репортер 14:58

В Бакинском Военном суде состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу одного из преступных крыльев Объединенной преступной группировки Эльдара Махмудова – МНБхСС – бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного МНБ генерала Мовлама Шихалиева, а также сотрудников этого управления Вюсала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова. Продолжающийся судебный процесс выявляет такие подробности, что волей-неволей задаешься вопросом: «А чем вообще оперативники МНБ отличались от торговцев на знаменитом рынке животных Бейлагана?»

Впрочем, торговцы с бейлаганского рынка имеют все основания обидеться на такую постановку вопроса и будут правы: ведь они всего лишь зарабатывают себе на жизнь куплей-продажей рогатого скота и, в отличии от бандитов в офицерских погонах из МНБ, не совершали ужасных преступлений, не шантажировали своих клиентов и не отнимали у них последнее, пуская по миру… На последнем заседании суд рассмотрел эпизоды, связанные с потерпевшим Агасаламом Мовлуд оглы Агамалиевым, продавцом ювелирных украшений в Центральном универмаге Баку. В лапы МНБ Агамалиев попал в ноябре 2014 года, после возвращения в Гянджу из Ессентуков, где проходил курс лечения. Агамалиев рассказал, что сотрудники МНБ ворвались к нему в дом, когда он находился за границей. «Я хотел связаться с женой и сказать, что заехал на несколько дней в Гянджу, а она в ответ начала плакать, сказала, что утром в наш дом приходили сотрудники МНБ и провели обыск», - рассказал на суде потерпевший. Вернувшись в Баку из Гянджи, Агамалиев позвонил по номеру телефона, оставленному сотрудниками МНБ. Человек на другом конце линии представился следователем Сананом и велел ему явиться в МНБ. 14 ноября 2014 года потерпевший явился по вызову, был допрошен следователем Сананом, после чего Агамалиева отвели в комнату начальника Следственного управления полковника Ясина Мамедова.

«Кабинет Мамедова находился рядом и был достаточно просторным, - рассказал потерпевший. – У стены стоял большой шкаф, на одной из полок лежал Коран. Когда я вошел в кабинет, Ясин Мамедов спросил, знаю ли я человека по имени Рамиз, который занимается торговлей золотыми изделиями. Когда я ответил утвердительно, он поинтересовался, что именно я покупал у Рамиза. Я ответил, что иногда покупал у Рамиза драгоценные украшения. Тогда Мамедов сказал, что Рамиз задержан и прочитал с листа отрывок из стенограммы одного из наших с Рамизом телефонных разговоров. После чего Ясин вызвал Санана и поручил ему вновь меня допросить. Допрос длился около 40-45 минут. Меня также заставили прослушать аудиозапись моих телефонных разговоров с Рамизом». По словам Агамалиева, после допроса в комнату вошел Ясин Мамедов, закурил и спросил, к какому решению я пришел. «Я ответил, что ни к какому. Что меня вызвали в МНБ, потому я и пришел. Тогда Ясин Мамедов прямо спросил: «Хочешь вернуться домой?» Намека я не понял и сказал, что, естественно хочу». Тогда полковник МНБ, наконец, дошел до сути и сказал: «Я вижу, ты хороший парень, только что вернулся с лечения. Не хочу сажать тебя в подвал, хочу отпустить тебя…» И поднял указательный палец левой руки. Тут я вслух предположил, что речь идет о 10.000 манатов или долларов, однако лицо Ясина Мамедова резко исказилось: «Ты о чем вообще говоришь?! Какие еще десять тысяч? Принесешь 100 тысяч!» Поставив ультиматум, Мамедов вышел из комнаты. Разговор продолжили его следователи.