Если целое силовое министерство превращают в скотский рынок махмудовщина – это азербайджанский фашизм
В Бакинском Военном суде состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу одного из преступных крыльев Объединенной преступной группировки Эльдара Махмудова – МНБхСС – бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного МНБ генерала Мовлама Шихалиева, а также сотрудников этого управления Вюсала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова.
Продолжающийся судебный процесс выявляет такие подробности, что волей-неволей задаешься вопросом: «А чем вообще оперативники МНБ отличались от торговцев на знаменитом рынке животных Бейлагана?»
Впрочем, торговцы с бейлаганского рынка имеют все основания обидеться на такую постановку вопроса и будут правы: ведь они всего лишь зарабатывают себе на жизнь куплей-продажей рогатого скота и, в отличии от бандитов в офицерских погонах из МНБ, не совершали ужасных преступлений, не шантажировали своих клиентов и не отнимали у них последнее, пуская по миру…
На последнем заседании суд рассмотрел эпизоды, связанные с потерпевшим Агасаламом Мовлуд оглы Агамалиевым, продавцом ювелирных украшений в Центральном универмаге Баку.
В лапы МНБ Агамалиев попал в ноябре 2014 года, после возвращения в Гянджу из Ессентуков, где проходил курс лечения. Агамалиев рассказал, что сотрудники МНБ ворвались к нему в дом, когда он находился за границей.
«Я хотел связаться с женой и сказать, что заехал на несколько дней в Гянджу, а она в ответ начала плакать, сказала, что утром в наш дом приходили сотрудники МНБ и провели обыск», - рассказал на суде потерпевший.
Вернувшись в Баку из Гянджи, Агамалиев позвонил по номеру телефона, оставленному сотрудниками МНБ. Человек на другом конце линии представился следователем Сананом и велел ему явиться в МНБ. 14 ноября 2014 года потерпевший явился по вызову, был допрошен следователем Сананом, после чего Агамалиева отвели в комнату начальника Следственного управления полковника Ясина Мамедова.
«Кабинет Мамедова находился рядом и был достаточно просторным, - рассказал потерпевший. – У стены стоял большой шкаф, на одной из полок лежал Коран. Когда я вошел в кабинет, Ясин Мамедов спросил, знаю ли я человека по имени Рамиз, который занимается торговлей золотыми изделиями. Когда я ответил утвердительно, он поинтересовался, что именно я покупал у Рамиза. Я ответил, что иногда покупал у Рамиза драгоценные украшения. Тогда Мамедов сказал, что Рамиз задержан и прочитал с листа отрывок из стенограммы одного из наших с Рамизом телефонных разговоров. После чего Ясин вызвал Санана и поручил ему вновь меня допросить. Допрос длился около 40-45 минут. Меня также заставили прослушать аудиозапись моих телефонных разговоров с Рамизом».
По словам Агамалиева, после допроса в комнату вошел Ясин Мамедов, закурил и спросил, к какому решению я пришел.
«Я ответил, что ни к какому. Что меня вызвали в МНБ, потому я и пришел. Тогда Ясин Мамедов прямо спросил: «Хочешь вернуться домой?» Намека я не понял и сказал, что, естественно хочу».
Тогда полковник МНБ, наконец, дошел до сути и сказал: «Я вижу, ты хороший парень, только что вернулся с лечения. Не хочу сажать тебя в подвал, хочу отпустить тебя…» И поднял указательный палец левой руки.
Тут я вслух предположил, что речь идет о 10.000 манатов или долларов, однако лицо Ясина Мамедова резко исказилось:
«Ты о чем вообще говоришь?! Какие еще десять тысяч? Принесешь 100 тысяч!»
Поставив ультиматум, Мамедов вышел из комнаты. Разговор продолжили его следователи.
Агамалиев заявил, что может найти только 20 тысяч долларов. Тогда один из следователей вышел, чтобы сообщить об этом Ясину Мамедову, а вернувшись, сказал: «Последнее слово начальника – 80.000 манатов, меньше никак нельзя».
Тогда Агамалиев предложил 40.000 манатов.
«Ты же взрослый мужчина, о чем ты говоришь? - взорвался Ясин Мамедов. – Что такое 40 тысяч?! Ты, видимо, не хочешь домой, тебе нужно в подвал…» Потом, смягчившись, Мамедов ушел, сказав, что должен доложить обо всем начальнику (Мовламу Шихалиеву), а вернувшись, заявил:
«40.000 не берут, принеси хотя бы 60.000».
Я сказал, что такой сумму у меня нет, на что Ясин Мамедов сказал: «Ладно, договорились на 50 тысяч!» И протянул мне руку. Никакого желания пожимать руку этого мерзавца у меня не было. Но следователь Шахин подтолкнул меня сзади и процедил: «Дай ему руку, не то будет поздно».
Пришлось подчиниться.
Ясин Мамедов дал Агамалиеву десять дней на сбор необходимой суммы. Вначале предприниматель хотел отдать «выкуп» в долларах (в то время манат стоил дороже американского доллара), но сотрудник МНБ лишь пожал плечами: «Мы не в Америке живем, а в Азербайджане. У нас тут в ходу манат».
Продав все драгоценности, которые были у него на прилавке в ЦУМе, потерпевший сумел выручить всего 25.000 манатов. Спустя десять дней ему позвонил один из следователей МНБ и приказал принести деньги.
«Я отдал Санану 25 тысяч и сказал, что это все, что у меня есть. Тот взял деньги, пошел в кабинет Ясина, а потом вернулся за мной и сказал: «Пошли к Ясину!» Когда я вошел в кабинет Мамедова, тот выхватил конверт с моими деньгами и, потрясая им, стал кричать: «Это тебе не базар! Мы с тобой по-мужски разговаривали! Я тебя сейчас посажу, и твои родственники будут месяцами меня умолять о твоем освобождении!..» Потом Мамедов немного отошел и буркнул: «У тебя есть три дня, чтобы принести оставшуюся сумму».
Запуганного Агамалиева держали в МНБ до вечера, а затем отпустили. Оставшиеся 25 тысяч манатов он одолжил у родственников. А 27 ноября 2014 года пришел в МНБ и передал деньги Ясину Мамедову.
«Ясин взял деньги и положил их в ящик стола, - сказал потерпевший. – Потом посоветовал никому об этом не говорить, намекнув, что у МНБ везде есть свои «уши».
Отметим, что Ясин Мамедов до сих пор под стражу не заключен. Мало того, в ходе следствия Мамедов, пытавшийся стать членом Коллегии адвокатов, опровергнул утверждения Агамалиева, заявив под присягой, что никогда не получал от него 50.000 манатов.