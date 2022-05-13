Россия перестала поставлять электроэнергию Финляндии
Россия приостановила поставки электроэнергии в Финляндию сегодняшней ночью, сообщил агентству Франс-пресс официальный представитель финского оператора энергосистемы RAO Nordic Тимо Кауконен.
RAO Nordic – подразделение российской компании «Интер РАО».
Ранее RAO Nordic заявляла, что приостановит поставки электроэнергии, ссылаясь на проблемы с платежами, поскольку Хельсинки готовится объявить о подаче заявки на вступление в НАТО в связи с вторжением России в Украину, говорится в сообщении агентства.
С 24 апреля Финляндия уже на треть ограничила импорт электроэнергии из России из-за «изменившейся международной ситуации», сообщала финская электросетевая компания Fingrid.
В субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО – это «стратегическое изменение», которое не может остаться без политической реакции со стороны России.