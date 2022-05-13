«Сегодня мы предоставляем абонентам 21 вид различных услуг в 3 центрах «ASAN Communal», действующих в Баку, и 14 центрах «ASAN Xidmət», действующих в регионах. В связи с ростом удовлетворенности абонентов в ближайшие дни будет представлено одно новшество». Об этом заявил начальник отдела обслуживания клиентов производственного объединения «Азеригаз» Фарид Мустафазаде во время встречи с представителями СМИ в рамках акции «Открытые двери». По его словам, 8 из 21 услуг, предоставляемых гражданам, станут полностью электронными. Эти услуги являются наиболее востребованными.

На заданные в соцсетях вопросы представителя СМИ об установке смарт-счетчиков и о том, где эти счетчики производятся, ответил начальник отдела применения, управления и контроля над счетчиками Ровшан Махияддинов.

«Работа началась в 2021 году. В первую очередь в качестве пилотного проекта предусматривалась установка таких счетчиков в многоэтажных домах. Процесс был непростой, так как проводился в первый раз. Установка программного обеспечения и прочие работы должны вестись поэтапно», - сказал он. Махияддинов также отметил, что счетчики были закуплены за границей.