«Эрдоган готов»: Родные защитников «Азовстали» обратились к лидеру Китая

Китай знает историю страданий, цену независимости и что такое борьба двух мировоззрений. Надеемся, что Китай не останется в стороне и не будет молчать», - заявили родственники бойцов.

«Просим Китай вмешаться и стать миротворцем в этой войне, стать спасением для наших бойцов из Мариуполя, из «Азовстали». Время идет на дни, минуты, секунды. В аду наши воины уже побывали, дайте им возможность увидеть солнце.

Родные просят провести процедуру экстракции и вывезти защитников Мариуполя, раненых бойцов и тела погибших воинов в третью страну, где они будут находиться до конца войны. Такой страной, по их словам, может быть Турция, и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган согласен на экстракцию в его страну.

Родственники напомнили, что уже обращались к лидерам всех стран, и Китай, вероятно, единственная страна, к которой еще не обращались.

«Мы просим многоуважаемого Си Цзиньпина сделать все для спасения мировых ценностей, для спасения защитников Мариуполя», – подытожили родные защитников «Азовстали».

По их данным, лидеры Украины уже обратились с официальным письмом к Си Цзиньпину.