Армяне вновь обстреляли Кельбаджар

14 мая в 11:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.

Отметим, 9 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Азизли Басаркечарского района, обстреливали с перерывами из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в населенном пункте Ашагы Айрым Кельбаджарского района.