Реакция Путина на заявление президента Финляндии о вступлении в НАТО обновлено
Отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
«Проведен откровенный обмен мнениями в связи с объявленным руководством Финляндии намерением подать заявку на вступление в НАТО», - говорится в сообщении.
«Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», - подчеркнули в пресс-службе.
Также президенты РФ и Финляндии обсудили войну в Украине. Российский лидер указал финляндскому лидеру, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены из-за незаинтересованности украинской стороны в конструктивном диалоге.
* * * 15:45
Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о намерении страны вступить в НАТО, сообщает канцелярия финского главы.
«Президент Ниинистё рассказал президенту Путину о том, насколько фундаментально изменили обстановку в сфере безопасности Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на недопущение вступления стран в НАТО, и массированное вторжение России в Украину в феврале 2022 года. Президент Ниинистё объявил, что в ближайшие дни Финляндия примет решение добиваться членства в НАТО», - говорится в сообщении.
Президент Ниинистё отметил, что еще во время их первой встречи в 2012 году он сказал президенту Путину, что каждая независимая страна отвечает за свою безопасность.
«Именно это происходит и сейчас. Вступив в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность. И в будущем Финляндия хочет правильно и профессионально решать практические вопросы, возникающие в связи с соседством с Россией», - говорится в сообщении.
Президент Ниинистё вновь выразил глубокую озабоченность по поводу человеческих страданий, вызванных войной в Украине. Он также передал послания об обеспечении эвакуации гражданского населения, сделанные ранее на той же неделе Владимиром Зеленским.
Телефонный разговор состоялся по инициативе Финляндии, уточняет канцелярия.