Инклюзивный велопробег организовало Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения. Об этом сообщили в министерстве.

10 человек с ограниченными возможностями, в том числе инвалиды Отечественной войны, приняли участие в велопробеге, организованном на Сумгаитском Приморском бульваре.

Мероприятие также было поддержано Исполнительной властью города Сумгаит, Федерацией велосипедного спорта Азербайджана, Общественным объединением поддержки велосипедистов-инвалидов Азербайджана и медиагруппой ARB.