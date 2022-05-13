Велопробег на Сумгаитском бульваре с участием инвалидов войны фото
Инклюзивный велопробег организовало Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения. Об этом сообщили в министерстве.
10 человек с ограниченными возможностями, в том числе инвалиды Отечественной войны, приняли участие в велопробеге, организованном на Сумгаитском Приморском бульваре.
Мероприятие также было поддержано Исполнительной властью города Сумгаит, Федерацией велосипедного спорта Азербайджана, Общественным объединением поддержки велосипедистов-инвалидов Азербайджана и медиагруппой ARB.
Цель инклюзивного велопробега – эффективная организация досуга данной категории лиц, повышение их интереса к здоровому образу жизни и занятиям спортом.
Другая задача состоит в том, чтобы поддержать интеграцию инвалидов в общество и социально-психологическую реабилитацию, вовлекая их в пара-велоспорт.
По окончании мероприятия участники пробега были награждены благодарственными письмами.