Совместное заявление Минздрава, TƏBİB и Госагентства по ОМС

Указом Министерству здравоохранения были переданы научно-исследовательские учреждения. Научно-исследовательские институты и научные центры играют роль клинической базы в образовательном процессе, а роль этих учреждений в подготовке резидентов и повышении квалификации врачей незаменима.

Согласно указу, Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики поручено создать рабочую группу по Центру трансформации здравоохранения с привлечением участников системы здравоохранения и соответствующих государственных структур. Конечной целью Центра трансформации здоровья является повышение удовлетворенности граждан Азербайджана системой здравоохранения. В связи с этим необходимо совершенствовать и применять нормативно-правовую базу и модели управления для обеспечения слаженного функционирования ключевых участников системы здравоохранения. Будет проанализирована текущая ситуация с реализацией поставленных Центром задач, а также международный опыт и представлены предложения, согласованные с членами рабочей группы.

В целях повышения эффективности деятельности в области общественного здравоохранения, обеспечения финансовой устойчивости системы здравоохранения и доступа граждан к качественным медицинским услугам 13 мая 2022 года президент Азербайджана подписал соответствующий указ.

Адаптация деятельности Министерства здравоохранения к вызовам современности и устойчивое развитие системы здравоохранения создали потребность в дополнительных человеческих ресурсах. Численность штатных единиц аппарата министерства увеличена до 130 в целях проведения последовательной работы с медицинскими работниками, работающими в системе здравоохранения, постоянного совершенствования системы, налаживания деятельности в соответствии с текущими требованиями.

Напомним, что для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью TƏBİB был создан Наблюдательный совет, состоящий из председателя и четырех других членов, назначаемых на должность и освобождаемых от должности президентом Азербайджана.

Согласно указу президента, в состав Наблюдательного совета TƏBİB войдут председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (в качестве председателя), заместитель министра здравоохранения Азербайджана, заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана, заместитель председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и председатель Профсоюза работников здравоохранения.

Текущее руководство деятельностью TƏBİB осуществляется исполнительным директором и его 3 заместителями, назначаемыми на должность и освобождаемыми от должности Наблюдательным советом TƏBİB. В соответствии с частью 2 настоящего Указа управление и контроль за деятельностью медицинских учреждений, входящих в государственную систему здравоохранения, подведомственную TƏBİB, осуществляет TƏBİB.

В соответствии с законом Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» TƏBİB определяет тарифы на медицинские услуги, оказываемые населению на платной основе государственными медицинскими учреждениями, подведомственными ТƏBİB, а также тарифы на медицинские услуги, оказываемые лицам, которые не считаются застрахованными в соответствии с данным законом.