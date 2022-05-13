G7 обещает изолировать Россию и дать Украине «сколько нужно» оружия

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) пообещали усилить экономическую и политическую изоляцию России, продолжить поставки оружия Украине и работать над уменьшением глобальной нехватки продовольствия, вызванной войной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министров.

После встречи на курорте Вайссенхаус на Балтийском море топ-дипломаты из Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, США и Европейского Союза также пообещали продолжать военную и оборонную помощь Украине «сколько будет нужно».

Они также пообещали бороться с российской дезинформацией, направленной на то, чтобы обвинить Запад в проблемах снабжения продовольствием по всему миру из-за экономических санкций против Москвы, и призвали Китай не помогать Москве и не оправдывать войну России.