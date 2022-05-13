G7 обещает изолировать Россию и дать Украине «сколько нужно» оружия
Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) пообещали усилить экономическую и политическую изоляцию России, продолжить поставки оружия Украине и работать над уменьшением глобальной нехватки продовольствия, вызванной войной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министров.
После встречи на курорте Вайссенхаус на Балтийском море топ-дипломаты из Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, США и Европейского Союза также пообещали продолжать военную и оборонную помощь Украине «сколько будет нужно».
Они также пообещали бороться с российской дезинформацией, направленной на то, чтобы обвинить Запад в проблемах снабжения продовольствием по всему миру из-за экономических санкций против Москвы, и призвали Китай не помогать Москве и не оправдывать войну России.
Министры считают, что ключом к усилению давления на Россию является запрет или поэтапный отказ от закупки российской нефти странами-членами ЕС, которые, как ожидается, на следующей неделе достигнут соглашения по этому вопросу, даже если Венгрия и дальше будет выступать против этого.
«Мы будем ускорять наши усилия, чтобы уменьшить и прекратить зависимость от российских поставок энергоносителей как можно скорее, опираясь на обязательства G7 по постепенному прекращению или запрету импорта российского угля и нефти», – говорится в заявлении.
«Мы никогда не признаем границы, которые Россия пыталась изменить с помощью военной агрессии, и будем поддерживать наше участие в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым», - заявили министры.
Как сообщает AFP, министры также раскритиковали Беларусь за ее позицию по поводу войны.
«Мы... призываем Беларусь прекратить облегчать агрессию России и соблюдать свои международные обязательства» - говорится в заявлении.