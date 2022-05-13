Шахрияр Мамедъяров проиграл всем американцам, кроме Ароняна

В заключительном 9-м туре азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров играл с армянином Левоном Ароняном, представляющим США. Партия, в которой у Шахрияра были черные фигуры, завершилась вничью.

Мамедъяров набрал на этом турнире 3,5 очка и займет место в нижней части турнирной таблицы. Наш гроссмейстер одержал лишь одну победу, обыграв россиянина Яна Непомнящего. Также он сыграл вничью с Рихардом Раппортом (Венгрия), Максимом Вашье-Лягравом (Франция), Богдан-Даниэлом Дяком (Румыния) и Алирезой Фируджа (Франция).

Интересно, что до партии с Ароняном Шахрияр проиграл всем трем представителям США, выступавшим в Румынии - Уэсли Со, Фабиано Каруане и Леньеру Домингес Пересу.