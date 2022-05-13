SOCAR предупредил о мошенниках

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) сообщила о действии мошенников в соцсетях от имени компании.

«В последние дни в различных социальных сетях при использовании имени компании SOCAR гражданам за счет материального вознаграждения предлагается трудоустройство или вложение инвестиций. Заявляем, что эти страницы, занимающиеся мошенничеством, никакого отношения к SOCAR не имеют», - говорится в заявлении компании.

В нем отмечается, что SOCAR не несет никакой ответственности за подобные обещания.