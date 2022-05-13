SOCAR предупредил о мошенниках
SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) сообщила о действии мошенников в соцсетях от имени компании.
«В последние дни в различных социальных сетях при использовании имени компании SOCAR гражданам за счет материального вознаграждения предлагается трудоустройство или вложение инвестиций. Заявляем, что эти страницы, занимающиеся мошенничеством, никакого отношения к SOCAR не имеют», - говорится в заявлении компании.
В нем отмечается, что SOCAR не несет никакой ответственности за подобные обещания.
В Службе связей с общественностью и коммуникаций SOCAR призвали граждан не терять бдительности и при вышеописанных случаях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
«Отметим, что трудоустройство в SOCAR осуществляется на основе определенных стандартов и других нормативных документов на конкурсной основе. Вакансии, представленные предприятиями и организациями SOCAR, объявляются на сайте компании (www.socar.az) в разделе «Карьера» в части «Трудоустройство». В данном разделе представлена подробная информация о правилах конкурса», - отмечает SOCAR.