Последствия объявленной Западом тотальной гибридной войны против России почувствуют все без исключения, пригрозил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом Лавров заявил на заседании Совета по внешней и оборонной политике, которого цитирует Интерфакс.

«Коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения. Мы делали все, чтобы избежать прямого столкновения, но, раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем. К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда», - отметил глава МИД России.

Однако главный российский дипломат удивлен «пещерным, русофобским всплеском».