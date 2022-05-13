Лавров: Запад объявил России тотальную гибридную войну. Мы принимаем вызов видео
Последствия объявленной Западом тотальной гибридной войны против России почувствуют все без исключения, пригрозил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом Лавров заявил на заседании Совета по внешней и оборонной политике, которого цитирует Интерфакс.
«Коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения. Мы делали все, чтобы избежать прямого столкновения, но, раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем. К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда», - отметил глава МИД России.
Однако главный российский дипломат удивлен «пещерным, русофобским всплеском».