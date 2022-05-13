В Португалии арестовали особняк Абрамовича стоимостью 10 млн евро

Сообщается, что за две недели до российского вторжения в Украину компания Millhouse Views LLC, которая принадлежит холдингу Абрамовича, пыталась продать особняк. Но государственный банк Caixa Geral de Depósitos сообщил об этом полиции, и регистрацию собственности по требованию МИД Португалии заморозили с 25 марта.

Португальские власти арестовали особняк российского миллиардера Романа Абрамовича в южном регионе Алгарве. Роскошный дом оценивается в 10 млн евро. Об этом сообщает издание Publico.

Отметим, после российского вторжения Евросоюз и Британия ввели санкции против Абрамовича, в том числе под ограничения попал лондонский «Челси». В итоге его пришлось продать консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.

Кроме того, в Британии заморожены его активы на 7,3 млрд долларов – это более половины всего его состояния. А во Франции конфисковали особняк за 120 млн долларов.