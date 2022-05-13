Байрамов поговорил с Абдоллахианом
14 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Как сообщили в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, министры с удовлетворением отметили высокий уровень развития двусторонних отношений.
Состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, транспортной, гуманитарной и других сферах.
Была также одобрена деятельность Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран и реализация достигнутых в этих рамках договоренностей.
Стороны отметили, что взаимные визиты придают позитивный импульс развитию отношений. Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением принял приглашение своего коллеги посетить Исламскую Республику Иран и сообщил, что визит состоится в ближайшее время.
Стороны также обсудили региональную ситуацию и вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.