Анкара: Турция не пытается заблокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО

Турция не пытается заблокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО, а скорее добивается того, чтобы интересы безопасности всех членов были учтены.

Об этом заявил пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, на следующий день после того, как турецкий лидер заявил, что не оценивает позитивно стремление Финляндии и Швеции в НАТО.

При этом он выразил надежду на то, что эти страны покончат с существованием на их территориях террористической Рабочей партии Курдистана.