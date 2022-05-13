Турция готова направить корабль для эвакуации людей с «Азовстали»

Анкара готова отправить корабль для эвакуации украинских военных и мирных граждан с мариупольского завода «Азовсталь». Об этом сообщил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству Reuters.

«Согласно плану, эвакуированные с крупного металлургического завода «Азовсталь» люди будут доставлены по суше в порт Бердянск, который, как и Мариуполь, находится на Азовском море. А турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул. Если это можно сделать таким образом, мы будем рады сделать это, мы готовы. Фактически наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию», - подчеркнул представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о желании Киева подписать документ о том, как будет проходить эвакуация с «Азовстали». По ее словам, начался новый раунд переговоров вокруг дорожной карты по эвакуации, в нем участвует Международный комитет Красного Креста. Верещук также заявляла, что посредником в текущем раунде переговоров выступит Турция, а сама эвакуация будет осуществляться в несколько этапов, первый из которых касается тяжелораненых. 7 мая она сообщила, что все мирные жители с территории завода эвакуированы.