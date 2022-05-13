Янукович вновь хотел стать «президентом», но суд отказал

Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения иск бывшего президента Виктора Януковича, которые он подал в суд с требованием признать незаконным постановление Верховной Рады от 22 февраля 2014 года "О самоустранении Президента Украины от исполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины". Об этом «Украинським Новинам» сообщили в суде.

20 апреля суд отказал в удовлетворении ходатайств Верховной Рады о закрытии производства по делу и передаче дела по подсудности в Верховный суд.

Административное производство Януковича о признании отсутствия полномочий суд постановил оставить без рассмотрения.