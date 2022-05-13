Янукович вновь хотел стать «президентом», но суд отказал
Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения иск бывшего президента Виктора Януковича, которые он подал в суд с требованием признать незаконным постановление Верховной Рады от 22 февраля 2014 года "О самоустранении Президента Украины от исполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины". Об этом «Украинським Новинам» сообщили в суде.
20 апреля суд отказал в удовлетворении ходатайств Верховной Рады о закрытии производства по делу и передаче дела по подсудности в Верховный суд.
Административное производство Януковича о признании отсутствия полномочий суд постановил оставить без рассмотрения.
А уже 21 апреля Окружной суд принял решение по другому иску Януковича.
Этот суд удовлетворил ходатайство представителя парламента об оставлении иска Януковича против Рады об отсутствии компетенции как у субъекта властных полномочий без удовлетворения.
Решения суда можно было оспорить в суде апелляционной инстанции в течение 15 дней.