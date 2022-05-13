Российские военные покидают окрестности Харькова. Об этом Русской службе ВВС заявил мэр города Игорь Терехов.

По словам Терехова, военные постоянно обстреливали Харьков, так как стояли очень близко от города, но сейчас обстрелов нет уже пять дней.

«Сейчас в Харькове тихо, и люди постепенно возвращаются в город. Мы снабжаем всех жителей водой, газом и электричеством. Однако, к несчастью, многие жилые здания разрушены или повреждены. Так что в будущем нам придется проводить огромную реконструкцию», - отметил мэр.