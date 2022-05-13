Мосбиржа рассмотрит запуск торгов арабскими дирхамами и армянскими драмами

Московская биржа рассматривает возможность расширить список доступных на площадке валют, сообщает РБК со ссылкой на три неназванных источника на финансовом рынке. По данным издания, обсуждается запуск торгов армянским драмом, узбекским сумом и арабским дирхамом, валютой Объединенных Арабских Эмиратов.

Возможность добавления новых валют начали рассматривать на фоне падения рубля, западных санкций и снижения объемов торгов долларом. По подсчетам издания, среднесуточный объем торгов в паре доллар-рубль в апреле прошлого года был равен 242,9 млрд рублей, а в апреле этого года упал до 81,5 млрд рублей.

Сейчас на московской бирже доступен обмен рубля на 10 иностранных валют: доллар США, евро, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.