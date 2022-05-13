Итоги беседы Остина и Шойгу: контакт есть, прогресса нет

В Пентагоне полагают, что единственным позитивным результатом телефонного разговора министров обороны США и РФ стало то, что двум странам удается поддерживать контакт на фоне войны в Украине, пишет «Голос Америки».

Хотя министр обороны США Ллойд Остин полагает, что его телефонная беседа с министром обороны России Сергеем Шойгу была важной в плане поддержания каналов связи открытыми, она не помогла разрешить какие-либо острые вопросы касательно дальнейшего развития войны в Украине. Об этом агентству Associated Press на условиях анонимности сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США.

В Пентагоне рассматривают как прогресс уже сам факт того, что представители российского военного командования вообще согласились на телефонный разговор, который длился примерно час, после того как в течение всего периода с начала вторжения в Украину российская сторона отказывалась от прямых контактов между министрами обороны двух держав.