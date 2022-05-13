Итоги беседы Остина и Шойгу: контакт есть, прогресса нет
В Пентагоне полагают, что единственным позитивным результатом телефонного разговора министров обороны США и РФ стало то, что двум странам удается поддерживать контакт на фоне войны в Украине, пишет «Голос Америки».
Хотя министр обороны США Ллойд Остин полагает, что его телефонная беседа с министром обороны России Сергеем Шойгу была важной в плане поддержания каналов связи открытыми, она не помогла разрешить какие-либо острые вопросы касательно дальнейшего развития войны в Украине. Об этом агентству Associated Press на условиях анонимности сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США.
В Пентагоне рассматривают как прогресс уже сам факт того, что представители российского военного командования вообще согласились на телефонный разговор, который длился примерно час, после того как в течение всего периода с начала вторжения в Украину российская сторона отказывалась от прямых контактов между министрами обороны двух держав.
Беседа министров Остина и Шойгу стала первым за все это время разговором, к тому же состоявшимся между самыми высокопоставленными на сегодня представителями правительств США и РФ. Последний раз главы оборонных ведомств общались напрямую 18 февраля, еще до начала вторжения.
«Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи», – говорится в заявлении Пентагона.
В сообщении Минобороны России утверждается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. «Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине», – кратко заявили в российском ведомстве.