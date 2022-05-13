«Отобьем и Донецк, и Луганск»: в Украине объяснили, почему ВСУ не ускоряют контрнаступление

Советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов рассказал, почему ВСУ иногда не ускоряют контрнаступление. Защитники Украины уже начали освобождать населенные пункты от российских войск на некоторых направлениях, однако война еще продолжается. Об этом Смирнов сказал в интервью "24 каналу".

Советник министра внутренних привел в пример контрнаступление во Второй мировой войны. Тогда Советский Союз понес огромные потери при захвате Германии. Однако потерь можно было частично избежать, если бы советские командиры не спешили с наступлением. Если бы не спешка, заметил Смирнов, удалось бы сохранить жизнь сотне тысяч солдат.

Именно поэтому, считает советник министра внутренних дел, спешить с контрнаступлением там, где это сейчас может закончиться большими потерями в ВСУ, не стоит. "Однако впоследствии мы все равно отобьем и Луганск, и Донецк", - пообещал Смирнов.