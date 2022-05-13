Новый президент Венгрии осудила агрессию России против Украины
Президент Венгрии Каталин Новак осудила вторжение России в Украину. Об этом она сказала во время своей инаугурационной речи, пишет The Guardian.
"Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное вторжение в суверенное государство. Мы говорим неизменное нет всем усилиям, направленным на восстановление Советского Союза", - заявила Новак.
Она добавила, что война в Украине также "ведется против нас, миролюбивых венгров", а Венгрия требует расследования и наказания за военные преступления.
Кроме того, президент заявила, что свой первый официальный визит она совершит в Польшу. Ранее отказ Венгрии направить оружие в Украину и ее противодействие запланированному ЕС эмбарго на импорт российской нефти пошатнули отношения между Будапештом и Варшавой.
"Во вторник, 17 мая, я еду в Варшаву, чтобы встретиться с президентом польского народа. Господин президент, уважаемый Анджей, благодарю вас за возможность поговорить, как подобает друзьям", - сказала Новак.
Национальное собрание Венгрии 10 марта 2022-го избрало Новак президентом 137 из 193 голосов депутатов.