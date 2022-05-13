Новый президент Венгрии осудила агрессию России против Украины

Президент Венгрии Каталин Новак осудила вторжение России в Украину. Об этом она сказала во время своей инаугурационной речи, пишет The Guardian.

"Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное вторжение в суверенное государство. Мы говорим неизменное нет всем усилиям, направленным на восстановление Советского Союза", - заявила Новак.

Она добавила, что война в Украине также "ведется против нас, миролюбивых венгров", а Венгрия требует расследования и наказания за военные преступления.