14 мая Федерация велосипедного спорта Азербайджана организовала велопробег в поддержку детей с синдромом Дауна. В мероприятии приняли участие министр оборонной промышленности и президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев. Участники велогонки проехали по Приморскому бульвару и завершили марш перед Парком военных трофеев.

После мероприятия участники акции сделали совместную фотографию.

Отметим, что французская пара Деви и Эмили Санчис, организаторы проекта Bike Up & Down, 29 апреля 2022 года пересекли границу Грузии и Азербайджана и 7 мая прибыли в Баку.