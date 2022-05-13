Велопробег в поддержку детей с синдромом Дауна фото
14 мая Федерация велосипедного спорта Азербайджана организовала велопробег в поддержку детей с синдромом Дауна. В мероприятии приняли участие министр оборонной промышленности и президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев. Участники велогонки проехали по Приморскому бульвару и завершили марш перед Парком военных трофеев.
После мероприятия участники акции сделали совместную фотографию.
Отметим, что французская пара Деви и Эмили Санчис, организаторы проекта Bike Up & Down, 29 апреля 2022 года пересекли границу Грузии и Азербайджана и 7 мая прибыли в Баку.
При содействии Министерства молодежи и спорта и Федерации велосипедного спорта Азербайджана гости провели множество встреч и ознакомились с условиями, созданными для детей с особыми потребностями в нашей стране. Они также посетили гимнастический спортивный клуб «Оджаг» и приняли участие в легкоатлетических соревнованиях, организованных Комитетом Специальной олимпиады в Республиканском олимпийском центре.
15 мая супруги Санчис отправятся в Казахстан после участия в Бакинском марафоне-2022, организованном Фондом Гейдара Алиева.