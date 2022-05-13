В Финляндии заявили, что готовы к ответу России на вступление в НАТО

Финляндия не боится угроз из-за намерения вступить в НАТО и готова к ответным действиям Москвы, заявила министр страны по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен в эфире телеканала Sky News.

«У нас нет никакой паники, мы не боимся. Мы готовимся к любому виду действий. Это наш выбор, мы не должны ограничивать для себя пространство для маневра ввиду угроз», - сказала она.

Сейчас Финляндия остается государством - партнером Североатлантического альянса. О возможности присоединения к НАТО власти страны заговорили после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Накануне глава финского МИДа Пекко Хаависто заявил, что власти собираются направить альянсу заявку на членство в середине следующей недели, если на это согласится парламент.