Украина потеряла уже 165 самолетов и 125 вертолетов Минобороны РФ
Российские военные уничтожили 165 украинских самолетов и 125 вертолетов за время «специальной военной операции», заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 864 беспилотника и 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, Украина потеряла 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники.