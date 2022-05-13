Медведев: Нам плевать на непризнание Западом новых границ Украины

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России все равно, будут ли признаны изменения границ Украины странами G7. По его мнению, важно лишь мнение проживающих на этих территориях людей.

"Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ [Украины] со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья", - написал Медведев в своем Telegram-канале, где резюмировал основные заявления глав Группы семи по итогам трехдневной встречи.

В частности, комментируя намерение Запада поставлять оружие Киеву, пока это необходимо, Медведев констатировал, что "G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей". Он также подчеркнул, что намерение активизировать усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, включая поэтапный отказ от угля и нефти, означает "продолжение грабежа граждан "семерки" для поддержки коррумпированного режима на Украине, о самом существовании которой знают далеко не все жители этих стран".