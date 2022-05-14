Чавушоглу: большинство жителей Турции против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

"Турция с самого начала поддерживала политику открытых дверей НАТО. Даже когда некоторые члены альянса выступали против вступления в НАТО некоторых государств в нашем регионе и на западе Балкан, мы поддерживали это. НАТО - это не союз и не международная организация, это альянс, в котором речь идет не только о безопасности, но и о солидарности. Эти две страны (Финляндия и Швеция - ред.) открыто поддерживают и контактируют с ПКК и СНС, являющимися террористическими организациями, которые каждый день атакуют наших солдат. Только вчера мы потеряли одного военного", - сказал глава МИД в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Берлине.

Турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО и просит руководство своей страны заблокировать этот процесс, заявил он.

"Возмутительно и неприемлемо, что наши союзники и друзья поддерживают эту террористическую организацию (ПКК). И ввиду нашей борьбы с этой террористической организацией против нас были введены ограничения на поставки оборонной продукции, некоторые из которых мы импортировали из стран, планирующих вступить в НАТО. По этой причине большинство жителей Турции выступают против вступления этих стран, которые поддерживают ПКК и СНС, а также просит нас заблокировать это процесс. Но эти проблемы должны быть обсуждены с нашими союзниками по НАТО и этими странами", - цитирует слова Чавшуоглу ТАСС.