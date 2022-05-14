В Госдуме предложили давать русскоговорящим гражданство РФ автоматически

Депутат Госдумы РФ, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил автоматически предоставлять российское гражданство русскоговорящим. Об этом парламентарий заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Нам надо пополнять население. Надо включить русские исторические механизмы идентичности, так называемое обрусение. Суть этого механизма заключается в том, что любой человек, который с рождения говорит по-русски, считается русским и, соответственно, должен автоматически получить гражданство», — заявил Федоров.

По его мнению, гражданство нужно давать всем людям, для которых русский язык является родным с детства, без сбора дополнительных документов.