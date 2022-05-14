США поддержат мирный договор только при условии победы Украины

Американская администрация готова поддержать соглашение, согласно которому Украина выйдет победителем из войны. Эту позицию озвучила временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Украине Кристина Квин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

В посольстве США назвали приемлемые рамки потенциального мирного договора между Украиной и РФ. Такое соглашение прежде всего должно учитывать интересы украинцев.

"Я бы хотела увидеть дипломатическое решение этого, но очевидно, что не может быть дипломатического решения, при котором Украина проиграет, а Россия победит. Это неприемлемый вариант окончания этой односторонней агрессии. Я бы хотела, чтобы Украина и РФ достигли мирового соглашения, которое было бы приемлемым для Украины. И если оно будет таким, то США его поддержат", – объяснила Квин.