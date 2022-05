Юрген Клопп выиграл 6-й трофей с «Ливерпулем», сообщает sports.ru.

Клопп руководит «Ливерпулем» c 2015 года. Ранее команда под его руководством одержала победу в АПЛ (в 2020 году), Лиге чемпионов (в 2019-м), Суперкубке УЕФА-2019, клубном чемпионате мира (2019) и Кубке Лиги (2022).

Всего же это 11-й трофей немецкого специалиста. Ранее он дважды выигрывал Бундеслигу и Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией», а также один раз одержал победу в Кубке Германии.

