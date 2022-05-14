Украинская армия на Донбассе отбила 12 атак россиян

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили сегодня 12 атак противника. Также еще на 6 локациях продолжаются бои с российскими войсками. Об этом сообщает Группировка объединенных сил Украины.

Вдоль всей полосы обороны противник применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

За сутки ВСУ уничтожили:

8 танков;

5 артиллерийских систем;

9 единиц боевой бронированной техники;

5 вражеских автомобилей.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один тактический разведывательный БПЛА "Элерон".