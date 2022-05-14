Глава Луганска: 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону
Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что несмотря на ошибки и разгром от ВСУ, российские войска снова готовятся переправляться через Северский Донец. Об этом Гайдай написал в Telegram.
«Российские войска готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке…
Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают и целый батальон отказался идти в атаку, но вскоре подтянется "свежечок".
2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке», - написал Гайдай.
Глава ОВА добавил, что в области готовятся к двум большим наступлениям россиян на Северодонецк и прорыву на трассу Лисичанск - Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки.
По его словам, из Попасной массово вывозят украинцев на ранее оккупированные территории, чтобы мобилизовать и заставить воевать против Украины.
Есть информация, что россияне начинают мобилизовывать без медкомиссии, к тому же, по словам Гайдая, на войну начнут отправлять и женщин.