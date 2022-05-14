Глава Луганска: 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что несмотря на ошибки и разгром от ВСУ, российские войска снова готовятся переправляться через Северский Донец. Об этом Гайдай написал в Telegram.

«Российские войска готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке…

Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают и целый батальон отказался идти в атаку, но вскоре подтянется "свежечок".