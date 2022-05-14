Посол России в Вашингтоне: США глубже втягиваются в конфликт в Украине

США глубже втягиваются в конфликт в Украине с самыми непредсказуемыми последствиями для двух ядерных держав, поставляя все более мощное вооружение в Украину, ситуация выглядит тревожно, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире "Соловьев Live".

Антонов подчеркнул, что сегодня практически каждый день приходится напоминать американским коллегам, что США и Россия - две державы, которые несут ответственность за безопасность в мире.

По его словам, ситуация выглядит все более тревожно, поскольку США поставляют в Украину все более мощное оружие, что провоцирует ответные действия России.