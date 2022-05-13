До десяти человек возросло число погибших в американском городе Буффало, где неизвестный в камуфляже открыл стрельбу в супермаркете и рядом с ним, сообщило местное издание Buffalo News. По его данным, еще три человека получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое.

Полиция ранее сообщала, что задержала стрелявшего мужчину. Телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах упоминал его среди погибших.

Buffalo News пишет, что стрелок, атаковавший в субботний день один из городских супермаркетов, был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет и использовал автоматическую винтовку. "Пять тел были найдены на автостоянке", - цитирует издание полицейского.

Правоохранительные органы выясняют мотивы преступника и говорят, что при нем была видеокамера, с помощью которой он, возможно, вел прямую трансляцию в социальных сетях.