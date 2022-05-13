В Офисе Зеленского жестко раскритиковали политическое руководство России

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что политическое руководство РФ неадекватно воспринимает мир, это "интеллектуальные нули". Об этом Подоляк сказал в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос, верит ли он в завершение войны дипломатическим путем.

"Я считаю, что политически и дипломатично можно решить любые вопросы, если напротив тебя сидит адекватный человек. Но, к сожалению, уже 80 дней продолжается жестокая война... политическое руководство РФ имеет объективную картинку, но до сих пор неадекватно оценивает то, что они делают. Посмотрите на выступления Лаврова... посмотрите на их уровень. Это интеллектуальные нули, это люди, имеющие минус интеллекта. Как с ними можно о чем-то говорить? Это же невозможно...", - подчеркнул он.