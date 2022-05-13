Россияне массово завозят в Мариуполь хлор для использования в братских могилах. С его помощью захватчики могут попытаться скрыть следы военных преступлений в городе. Об этом в Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отмечается, что кроме стремительного увеличения количества братских могил в Мангуше, есть также информация о расконсервации исторического кладбища "Некрополь" в центральном районе Мариуполя.

Так, подчеркивает Андрющенко, россияне буквально превращают город в кладбище.

"Кроме того, есть информация о массовых поставках хлора в Мариуполь для использования в братских могилах, возможно, для санитарных нужд или простого быстрого уничтожения последствий военных преступлений", - говорится в публикации.