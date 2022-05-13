В Германии заявили о трудностях с предоставлением Украине замороженных активов РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о трудностях с предоставлением Украине замороженных активов РФ. Об этом Бербок сказала после встречи министров иностранных дел стран Большой семерки (G7) в замковом имении на курорте Вайсенгаус на Балтийском море, пишет DW.

"Доступ к замороженным активам юридически (...) не так прост", - сказала политик.

Она признала наличие веских причин для передачи замороженных активов РФ Украине. Впрочем, указала на то, что как санкции, так и такой шаг должны быть согласованы с нормами юридической системы Германии, а также не вызвать потенциальных возражений со стороны Европейского суда.